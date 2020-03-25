Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs kaptığını Burak Yılmaz açıkladı

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.

Burak Yılmaz’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz.

Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."