Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs kaptığını Burak Yılmaz açıkladı

Burak Yılmaz’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz.
Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.
Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.
Biz millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."
March 25, 2020
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez” mesajları yolladı.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.