Göksel Gümüşdağ: 'Sevilla'dan İrfan için teklif aldık'

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Futbol federasyonu ibra edildi Futbol federasyonu ibra edildi TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.

Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel' Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel' Beşiktaş, sağ bek transferi için çok önemli iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. Roma'nın sağ bek Santon'dan bonservis istemesi, Beşiktaş'ı alternatiflere yönlendirdi. Nazım Sangare'ye takas önerisi yapıldı. Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.

Fenerbahçe yeni transferini kiralık gönderdi Fenerbahçe yeni transferini kiralık gönderdi Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiraladı.