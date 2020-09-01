Göksel Gümüşdağ: 'Sevilla'dan İrfan için teklif aldık'

TFF Genel Kurul'u sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için İspanya La Liga ekibi ve son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'dan teklif aldıklarını açıkladı.
2017'nin devre arasında 1.5 milyon euro bonservisle Gençlerbirliği takımından transfer edilen 25 yaşındaki orta saha İrfan Can'ın, güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Eğer transfer gerçekleşirse, oyuncunun sonraki satışından eski kulübüne ise %10 pay verilecek.
2018 Mart ayında tanıştığı Türk Milli Takımı formasını 14 kez terleten İrfan Can Kahveci, Başakşehir formasıyla 125 maça çıkıp 13 gol 13 asiste imza attı. Yıldız isim geçtiğimiz sezonu 4 gol 5 asistle tamamlamıştı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.
Beşiktaş, sağ bek transferi için çok önemli iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. Roma'nın sağ bek Santon'dan bonservis istemesi, Beşiktaş'ı alternatiflere yönlendirdi. Nazım Sangare'ye takas önerisi yapıldı. Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.
Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiraladı.
Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.