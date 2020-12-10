Göksel Gümüşdağ, ırkçı hakem için istedikleri cezayı açıkladı

"TAKIMIMA VE TEKNİK DİREKTÖRÜME TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Devler Ligi’nde ilk deneyimleri olmalarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Başkan Gümüşdağ, "Şampiyonlar Ligi’nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Bizim ilk deneyimimiz. Başta Teknik Direktörümüz Okan Buruk olmak üzere Webo’yla birlikte tüm yardımcı antrenörlerimize, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok çünkü müsabakanın anlamı ve önemi çok başka. Ama diğer maçlarda cesur mücadele ettiğimiz için, son dakikalara kadar pes etmediğimiz için, 6 yaşında bir takım olmamıza rağmen bu mücadeleyi onurlu verdiğimize inanıyorum. Bir kez daha takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"8 ARALIK DÜNYA SPORU İÇİN DİRENİŞ GECESİ OLARAK ANILACAK"
Yardımcı antrenörleri Pierre Webo’ya karşı yapılan ırkçılığa karşı kulüp olarak dik bir duruş sergilediklerinin altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Tabii 8 Aralık gecesi bence artık dünyada literatüre giren, ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi tarihe notunu düştü. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için sembol olmayacak, inanıyorum ki dünya sporu için tarihe not geçildiği bir gün olarak anılacak. Ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul’a dönme kararı almıştık ama UEFA yetkilileriyle kulübümüzün CEO’sunun yaptığı müzakereler neticesinde kalmak kaydını ancak 4 hakem değişirse uygularız dedik. UEFA yetkilileriyle müzakere anlarında ve geri dönüş noktalarında ilişkiler çok güzel yürütüldü. Buradan UEFA’ya teşekkür edebilirim o anlamda. Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. UEFA’nın maç süresinde ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakereden dolayı teşekkür edip aynı zamanda da bu insanlık suçu olan, bizler için ’yaradılanı yaradandan ötürü severiz’ bakışıyla ırkçılığın bir dünya ve insanlık suçu olduğunu, bunun artık lafta değil, radikal kararlarla bir neticeye gitmesi gerektiğini ve bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurullarında daha önceki faaliyetleri, UEFA Disiplin Kurulu’nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak bütün dünyaya duruşumuzu gösterdik, şimdi sıra UEFA’da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz. Webo’nun üzülecek bir şeyi yok. Webo yerine hepimiz üzülmeliyiz. Tüm Avrupa, tüm dünya düşünmeli. Elimizi başımıza yaslayıp derin derin düşünmeliyiz. Din, dil, ırk, mezhep bunların hepsini geçtik. Öyle bir ceza çıkmalı ki bir daha dünyada kimse buna cesaret edememeli. 8 Aralık’ın dünya, Avrupa, Türkiye, tüm dünya sporu için bir direniş gecesi olarak anılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Müzakereler sırasında yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Gümüşdağ, "Sürekli yanımızda olduğunu bize ifade etti. Biz de yanımızda hissettik. Gerek Spor Bakanımız, TFF Başkanımız, tüm bürokratlar, kulüpler hatta dünya kulüplerinden destek geldi. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.
"İNSANLIĞIN KAZANDIĞINA İNANIYORUM"
Paris Saint Germain oyuncularının da kendilerinin yanında olduğunun altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Neymar, Mbappe ve diğer tüm oyuncular muazzam destek verdiler. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Maç kazanılır, kaybedilir ama şu an insanlık kazandı. Hiçbir maça bedel değil. Biz ceza alacak bir şey yapmadık. Biz gurur duyulacak bir şey yaptık. Dünyanın her yerinden arayıp bu konudaki duruşumuzla ilgili bizi tebrik ettiler. Maçtan çok başka boyuta geçti. İnsanlığın kazandığına inanıyorum. 8 Aralık ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak sembol olmuştur" dedi.
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