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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 23:54
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Göksel Gümüşdağ hakeme tepki gösterdi: 'Sahaya çıkmayız'

Göksel Gümüşdağ hakeme tepki gösterdi: 'Sahaya çıkmayız'

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle maça çıkmama kararı aldıklarını belirterek, 4. hakemin sahadan çıkarılması halinde sahaya döneceklerini açıkladı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a bağlanarak Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BAŞAKŞEHİR SAHAYA ÇIKMAYACAK"

"Herkesin önünde 4. hakem "Negro" dedi! Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa sahaya çıkacağız. 4. hakem sahaya çıkarsa Başakşehir sahaya çıkmayacak"

"Biz buna duyarsız kalamayız. 4. hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız. Biz Başakşehir olarak buna kayıtsız kalamayız. 4. hakem devam etmezse maça çıkacağız. Kararı bekliyoruz."

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