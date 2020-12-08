Göksel Gümüşdağ hakeme tepki gösterdi: 'Sahaya çıkmayız'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a bağlanarak Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.
"4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BAŞAKŞEHİR SAHAYA ÇIKMAYACAK"
"Herkesin önünde 4. hakem "Negro" dedi! Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa sahaya çıkacağız. 4. hakem sahaya çıkarsa Başakşehir sahaya çıkmayacak"
"Biz buna duyarsız kalamayız. 4. hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız. Biz Başakşehir olarak buna kayıtsız kalamayız. 4. hakem devam etmezse maça çıkacağız. Kararı bekliyoruz."
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı açıklandı. Bilindiği üzere millilerimiz G Grubunda, Hollanda, Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile eşleşmişti.
Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile ilgili konuştu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Villarreal-Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, yakın zamanda takımdan ayrılmak istiyor.
Anadolu Efes, THY Euroleague 5. hafta erteleme maçında sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 72-68 yendi.
Yazın stoper tandemini yenileyen fakat hem Lemos'tan hem de Tisserand'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, devre arasında bir stoperi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Sampdoria'nın deneyimli stoperi Omar Colley'i transfer etmek için çalışmalara başladı.