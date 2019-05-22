Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu’nun 1 sene daha Fenerbahçe’de oynayıp futbolu bırakmak istediğini söyledi.
TRT Spor’a konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp orada futbolu bırakma isteği var” ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile karşılaşacağı maçın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.