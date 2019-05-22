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  3. Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu’nun 1 sene daha Fenerbahçe’de oynayıp futbolu bırakmak istediğini söyledi.

TRT Spor’a konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp orada futbolu bırakma isteği var” ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile karşılaşacağı maçın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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