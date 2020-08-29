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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
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Göksel Gümüşdağ: 'Avrupa'da 11 puan bizim'

Göksel Gümüşdağ: 'Avrupa'da 11 puan bizim'

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AKŞAM

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Türk takımları Avrupa'da toplam 25 puan toplarken bunun 11'ini Başakşehir tek başına topladı” dedi.

Süper Lig şampiyonu Başakşehir’in önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim resmi sponsoru ‘’bilcee’’ oldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Bildiğiniz gibi geçen sezon ülke puanına en çok katkı veren kulüp olduk. Türk takımları Avrupa’da toplam 25 puan toplarken bunun %45’ini, yani 11’ini Başakşehir tek başına toplamıştır. Dilerim önümüzdeki sezon Avrupa’da yer alan diğer Türk takımlarıyla birlikte bu puanı 35’e, hatta 45’e çıkartabiliriz. Aynı zamanda milli takıma en fazla futbolcu veren kulüp olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları dikkate aldığımızda Başakşehir’in ‘yerli ve milli’ye ne kadar önem verdiğinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. İşte bu noktada, çok doğru bir zamanda bilcee markasıyla iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.  

FUTBOLCULAR DA KATILDI 

Başakşehirli Futbolcular Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Edin Visca ve Alexandru Epureanu da podyuma çıkarak 2020- 2021 sezonunun formalarını basına tanıttı

BU BiR iLKTiR 

Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce şu ifadeleri kullandı: “Başakşehir’in Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ne yerli ve milli Bilcee ile çıkması ülkemizde bir ilktir. Başakşehir’e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de başarılar diliyorum.” 

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