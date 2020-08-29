Göksel Gümüşdağ: 'Avrupa'da 11 puan bizim'

Süper Lig şampiyonu Başakşehir’in önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim resmi sponsoru ‘’bilcee’’ oldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Bildiğiniz gibi geçen sezon ülke puanına en çok katkı veren kulüp olduk. Türk takımları Avrupa’da toplam 25 puan toplarken bunun %45’ini, yani 11’ini Başakşehir tek başına toplamıştır. Dilerim önümüzdeki sezon Avrupa’da yer alan diğer Türk takımlarıyla birlikte bu puanı 35’e, hatta 45’e çıkartabiliriz. Aynı zamanda milli takıma en fazla futbolcu veren kulüp olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları dikkate aldığımızda Başakşehir’in ‘yerli ve milli’ye ne kadar önem verdiğinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. İşte bu noktada, çok doğru bir zamanda bilcee markasıyla iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULAR DA KATILDI
Başakşehirli Futbolcular Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Edin Visca ve Alexandru Epureanu da podyuma çıkarak 2020- 2021 sezonunun formalarını basına tanıttı
BU BiR iLKTiR
Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce şu ifadeleri kullandı: “Başakşehir’in Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ne yerli ve milli Bilcee ile çıkması ülkemizde bir ilktir. Başakşehir’e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de başarılar diliyorum.”
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.