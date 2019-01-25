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Göksel Gencer için saygı duruşu

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Beşiktaş'ın 100. yılında Oscar Cordoba ile birlikte kalesini koruyan ve 44 yaşında hayatını kaybeden eski kalecisi Göksel Gencer için, BB Erzurumspor maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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Uzun yıllar Samsunspor'un ve ardından da Beşiktaş'ın kalesini koruyan, siyah-beyazlı ekibin 100. yılında şampiyonluk yaşayan Göksel Gencer için BB Erzurumspor maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Mersin'de yaşayan 44 yaşındaki eski futbolcudan haber alamayan yakınları, Göksel Gencer'i evinde hareketsiz bulmuştu. Hayatını kaybeden Göksel Gencer için hem Samsunspor hem de Beşiktaş, taziye mesajı yayınlamıştı.

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