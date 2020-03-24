Göksal Gümüşdağ'a 'korona' önlemi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp de teknik ekip, futbolcular, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerini koronavirüs testine tabi tutuyor.
Başakşehir Kulübü de tedbirler kapsamında Başkan Göksel Gümüşdağ’ın test yaptırdığını belirtti. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
KAMUOYUNA DUYURU | https://t.co/nShzn5XsYa pic.twitter.com/up28AHFZ8E— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 24, 2020
Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır.
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Gümüşdağ, sonuç çıkana kadar kontrol altında tutulacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bütün takıma test yapıldı. Futbolculardan Muslera ve Saracchi'nin test sonucu belli oldu.