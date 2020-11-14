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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:37
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Gökhan ve Caner'in yerine Nazım Sangare ile Filip Novak görev alıyor

Gökhan ve Caner'in yerine Nazım Sangare ile Filip Novak görev alıyor

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Fanatik

Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.

Sezon başında oldukça geniş ve kaliteli bir kadro kuran Kanarya bu takım zenginliğini kullanmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana üst düzey bir performans sergileyen kaptan Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ı sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. 35 yaşındaki sağ bekin Gençlerbirliği maçında forma giymeyeceği, Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

MAÇ KAÇIRMADI

Fenerbahçe'de sol bek Caner Erkin'in de dinlendirilmesi gündemde. Yıldız oyuncu ilk 8 haftanın tamamında görev yaparken, 3 yıl sonra da Milli davet aldı. Çarşamba günü Hırvatistan maçına çıkan 32 yaşındaki oyuncunun, yarınki Rusya ve çarşamba günkü Macaristan karşılaşmalarında da görev yapması bekleniyor.

ENDİŞELİ DEĞİLLER

Gökhan'ın arkasında bir diğer Milli yıldız Nazım Sangare bulunurken, Caner'in de hemen ardında geçen sezonun yıldızı Filip Novak yer alıyor. Bu nedenle teknik ekip bu durumdan hiç endişeli değil. Gençlerbirliği karşısında iki yıldızın da 11'de başlaması bekleniyor.

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