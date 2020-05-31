Beşiktaş Başkanı Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin kararını verdi

Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.

Çebi’nin yaklaşık 2 saat süren geniş kapsamlı toplantıda dünyayı sarsan koronavirüs sürecinde yüzde 70 gelir kaybına uğradıklarının altını çizerek, “Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi ayakta tutmak için özveride bulunmak zorundayız. Neticede bu kulüp olmazsa, sizler de olmazsınız. El ele, omuz omuza vermeliyiz. Herkes bu taşın altına elini koymalı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"HERKESTEN İNDİRİM BEKLİYORUM"

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik tabloyu paylaşan Başkan Çebi’nin, anlayış ve fedakarlık beklediklerini dile getirdiği öğrenildi. Takımdaki tüm oyunculara çağrıda bulunan Çebi’nin, “Bu virüs olayı her şeyi terse çevirdi. Bu süreçte karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü ön plana çıkarırsak, ekonomik krizi aşabiliriz. Biliyorum ki sizler bu sıkıntımıza özveriyle yaklaşacaksınız. Yoksa bu yükün altından kalkamayız. Herkesten parasal konuda indirim bekliyorum ve bunu yapacağınıza kalben inanıyorum” diye konuştuğu kaydedildi.

"BİR HAFTA SÜRE"

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin toplantının sonunda, “Sizlere düşünmeniz için bir hafta süre veriyorum. Bu süreçte iyi düşünün, taşının ve bizlere nasıl destek olacağınız konusundaki kararınızı verin” ifadelerini kullandığı bildirildi.

FUTBOLCULARDAN DOĞRUDAN ÇEBİ'YLE GÖRÜŞECEK

Çebi, bir hafta sonra futbolcularla bu kez toplu olarak değil, gruplar halinde görüşmeler yapacak ve kararlarını öğrenecek. Futbolcular indirim konusundaki kararlarını doğrudan Çebi’ye iletecek.

ÜÇ İSİMLE BULUŞMA

Beşiktaş’ta iç transfer görüşmeleri resmen başlıyor. Siyah-beyazlı kulüpte pazarlıklar bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından yürütülecek. Çebi önümüzdeki günlerde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile bir araya gelecek. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bu oyuncuların kadroda kalmasını isteyen Başkan Çebi’nin yapılacak görüşmelerde anlaşma zemini arayacağı belirtildi. (Milliyet)