  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 17:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile devam ediyor

Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile devam ediyor

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ismi Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'dan öğrencisi Töre'nin transferini istediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, 'Gökhan Töre için Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan’ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor.' ifadelerini kullanmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

title

Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

title

Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi
Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi

Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.

Galatasaray genç yıldızın transferini bitiriyor
Galatasaray genç yıldızın transferini bitiriyor

Galatasaray genç yıldızın transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de gündemine gelen isimlerden Ajax forması giyen Razvan Marin'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe için o isim devreye girdi
Fenerbahçe için o isim devreye girdi

Fenerbahçe için o isim devreye girdi

Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nın yakın arkadaşı olan Nataliya Miladinovic'in, kendisi gibi Çek olan çifte Fenerbahçe Kulübü'nü anlattığı, buraya transfer olmasını ve İstanbul'da yaşamasını tavsiye ettiği öğrenildi.

Galatasaray'a dev piyango
Galatasaray'a dev piyango

Galatasaray'a dev piyango

Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.

Beşiktaş'a bedava 10 numara
Beşiktaş'a bedava 10 numara

Beşiktaş'a bedava 10 numara

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir...
Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir...

Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir...

TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Fenerbahçe için sürpriz golcü
Fenerbahçe için sürpriz golcü

Fenerbahçe için sürpriz golcü

Club Brugge forması giyen Nijeryalı forvetle ilgilenen takımlar arasında Sarı-Lacivertliler'in olduğu öne sürüldü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.