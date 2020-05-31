Gökhan Töre Yeni Malatyaspor ile devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ismi Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'dan öğrencisi Töre'nin transferini istediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, 'Gökhan Töre için Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan’ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor.' ifadelerini kullanmıştı.