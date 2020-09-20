Gökhan Töre, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

AA

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

2013'te Rubin Kazan'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve 2016 yılında da siyah-beyazlı takımdan Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan Gökhan Töre, ikinci Beşiktaş macerasına bugün çıktığı idmanla başladı.