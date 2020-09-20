Gökhan Töre, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

2013'te Rubin Kazan'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve 2016 yılında da siyah-beyazlı takımdan Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan Gökhan Töre, ikinci Beşiktaş macerasına bugün çıktığı idmanla başladı.
Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.
Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın müzmin sakat açıklaması yaptığı Kevin N'Koudou'ya piyango gibi bir teklif geldi.
Sörloth'un yerine Afobe'yi alan, orta sahayı Baker ile güçlendiren Trabzonspor'da şimdi gündem savunma oyuncusu transferi.