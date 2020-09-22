Gökhan Töre Beşiktaş'a çabuk ısındı

Kara Kartal'ın son transferi Gökhan Töre, Beşiktaş'taki ikinci idmanına dün çıktı.

Beşiktaş'ta son transfer Gökhan Töre, siyah-beyazlılarla ikinci antrenmanına çıktı.

Takıma kısa sürede adapte olan ve formunu artırmaya başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, etkili görüntüsüyle teknik ekibin de beğenisini kazandı. Siyah- Beyazlı formayla yeni macerasında öncekinde olduğu gibi başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Töre, görev alacağı ilk maçtan itibaren ilk 11'in değişilmez ismi olmak istiyor.