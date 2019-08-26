Gökhan Töre, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek

SPOR GÜNDEMİ

Terim istedi, Şükrü Hanedar almaya gitti Terim istedi, Şükrü Hanedar almaya gitti Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, İspanya 2.Lig'de Girona forması giyen Johan Mojica ile ilgileniyor.

Fener iyice gaza bastı! Adil Rami'den sonra şimdi de... Fener iyice gaza bastı! Adil Rami'den sonra şimdi de... Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.

Beşiktaş transferde sağ gösterip sol vurdu Beşiktaş transferde sağ gösterip sol vurdu Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...

Büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere Büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.

'Yeni Ozan Kabak' 3 yıllık imzayı attı 'Yeni Ozan Kabak' 3 yıllık imzayı attı Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Terim'den olay istek: Falcao'yu değil onu alın Terim'den olay istek: Falcao'yu değil onu alın Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.