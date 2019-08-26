Gökhan Töre, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek

Yeni Malatyaspor’a Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre’den kötü haber geldi. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar çıkmak zorunda kalmıştı.
İlk kontrol sonrası arka adale yırtığı şüphesi teşhisi konulan Gökhan Töre’nin ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya maçında oynayamayacağı ifade edildi. Bu arada sakatlıklarından dolayı Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen sağ bek Issam Chebake ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın ise tedavilerinin tamamlandığı, Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.
Takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın da Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer alacağı bildirildi.
Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, İspanya 2.Lig'de Girona forması giyen Johan Mojica ile ilgileniyor.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...
Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.
Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.