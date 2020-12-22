Gökhan Karadeniz, 5 maç ceza aldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK, Gökhan Karadeniz'in 2 maç men cezası almasını kararlaştırdı. Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartın ardından hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 maç daha men cezası aldı. Gökhan, ayrıca 13 bin lira para ile cezalandırıldı.
Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Murat Paluli ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.
PFDK, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye 150 bin, MKE Ankaragücü'ne 50 bin, Atakaş Hatayspor'a 24 bin lira para cezası verdi.
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."
Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.
Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.