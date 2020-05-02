Gökhan Gönül'den Fenerbahçe iddialarına cevap

İlerleyen yaşına rağmen Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla beğeni kazanan yıldız oyuncunun Kara Kartal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 25 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan 35 yaşındaki oyuncu için yeniden Fenerbahçe iddiaları ortaya atıldı ancak Gökhan, bu dedikodulara son noktayı koydu.
“FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKMAK İSTİYORUM”
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen deneyimli sağ bekin, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi. Teknik heyetin de bu isteği olumlu karşılaması üzerine yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme için çalışmalara başladı.
(Fanatik)
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
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Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.