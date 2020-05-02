Gökhan Gönül'den Fenerbahçe iddialarına cevap

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı eski kulübü Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Tecrübeli sağ bek, “Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum” dedi.

İlerleyen yaşına rağmen Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla beğeni kazanan yıldız oyuncunun Kara Kartal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 25 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan 35 yaşındaki oyuncu için yeniden Fenerbahçe iddiaları ortaya atıldı ancak Gökhan, bu dedikodulara son noktayı koydu.



“FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKMAK İSTİYORUM”

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen deneyimli sağ bekin, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi. Teknik heyetin de bu isteği olumlu karşılaması üzerine yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme için çalışmalara başladı.

(Fanatik)