Gökhan Gönül yıllar sonra ilk kez bir maça stoperde başladı

Domagoj Vida ve Muhammed Elneny'nin kırmızı kart cezalı olması, Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun da sakatlıklarının sürmesiyle defansta sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Başakşehir maçında stoper mevkiisinde Gökhan Gönül ve Necip Uysal formayı üzerine geçirdi.

Gökhan Gönül, böylece 10 yıl sonra stoper pozisyonunda şans buldu. Yıllar boyunca sağ bek mevkiisinde oynayan Gökhan Gönül, en son 30 Mayıs 2009 tarihinde Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta stoper olarak forma giymişti.

NECİP, GEÇEN SEZON 11 KEZ STOPER OYNADI

Başakşehir'e karşı bir diğer stoper olan Necip Uysal ise geçen sezon stoper olarak 11 kez forma giymişti. Necip'in stoper olarak oynadığı bu maçlarda Beşiktaş 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

(Sporx)