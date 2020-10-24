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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Gökhan Gönül ve Mauricio Lemos hazır kıta

Gökhan Gönül ve Mauricio Lemos hazır kıta

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AKŞAM

Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Yarın Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Gökhan Gönül ve kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Lemos, takımdaki yerlerini alabilecek.

HIZ KESMEDİ

Öte yandan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Bordo-Mavililer’de bu maça büyük önem veriliyor.

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Gökhan ve Lemos hazır kıta
Gökhan ve Lemos hazır kıta

Gökhan ve Lemos hazır kıta

Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

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