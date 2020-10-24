Gökhan Gönül ve Mauricio Lemos hazır kıta

Yarın Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Gökhan Gönül ve kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Lemos, takımdaki yerlerini alabilecek.
HIZ KESMEDİ
Öte yandan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Bordo-Mavililer’de bu maça büyük önem veriliyor.
Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Kulüpler bazında bizim üçte birimiz kadar yatırım yapan ülkelerin gerisinde kaldık... Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya geriledik. Süper Lig'in piyasa değeri 723 milyon euro. Listede bizi geride bırakan Ukrayna'nın değeri 339 milyon 98 bin euro. İskoçya'da ise bu rakam 241 milyon 25 bin euro.
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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oluyor... Aile formülüyle sarı-lacivertlilere gelme ihtimali her geçen artan yıldız futbolcunun önünde 4 seçenek var.
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