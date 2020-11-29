Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş'a rakip olarak sahada

Geçtiğimiz dört sezon Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye goller atıp asistler yapan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, bu kez siyah beyazlılara rakip olarak sahaya çıkacak. İki futbolcu Fenerbahçe'ye karşı son maçlarını 19 Temmuz 2020'de oynarken, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada ikinci golü, Caner'in ortasına ön direkte yükselen Gökhan kafayla atmıştı.
GÖKHAN 6, CANER 8 MAÇ
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta iken Fenerbahçe'ye karşı 5'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maçta oynarken, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 35 yaşındaki sağ bek, 2019 yılında 3-3 biten karşılaşmada da sarı lacivertli fileleri 1 kez havalandırmıştı. Sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalan Gökhan'ın bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Caner Erkin ise Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez Fenerbahçe karşısında mücadele etti ve 3 asist yaptı.
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