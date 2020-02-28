Gökhan Gönül: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun

Suriye'nin İdlip şehrindeki hain saldırı için konuşan Gökhan, "Konuşmalarıma İdlip'te hain, kalleş saldırıda Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, bu maçı inanın bana içeride birçok arkadaşa oynamak zül geldi. Herkes çok üzgün." dedi.
"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında ilk yarı 1-0 geride kapattığı mücadelede Alanyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.