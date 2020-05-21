Gökhan Gönül transfer iddiaları hakkında konuştu

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Gökhan Gönül; "Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim. Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra da çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.
Tecrübe kazanması için Tarsus'a kiralanan ve 26 maçta 9 gol, iki asistlik performans sergileyen Ali Yavuz Kol'a Hannover talip oldu ama Fatih Hoca izin vermedi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği bir paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlanırdı.
Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.