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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:24
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Gökhan Gönül transfer iddiaları hakkında konuştu

Gökhan Gönül transfer iddiaları hakkında konuştu

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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Gökhan Gönül, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Gökhan Gönül; "Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim. Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra da çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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