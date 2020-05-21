Gökhan Gönül transfer iddiaları hakkında konuştu

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim o transfere karşı Fatih Terim o transfere karşı Tecrübe kazanması için Tarsus'a kiralanan ve 26 maçta 9 gol, iki asistlik performans sergileyen Ali Yavuz Kol'a Hannover talip oldu ama Fatih Hoca izin vermedi.

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.

Hakan'dan heyecanlandıran G.Saray hamlesi Hakan'dan heyecanlandıran G.Saray hamlesi Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği bir paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlanırdı.

Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.