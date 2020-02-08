Gökhan Gönül: Pozisyon penaltı demedim

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gökhan Gönül, “Kazandığımız için mutluyuz. 2 haftadır güzel gidiyor her şey. Önümüzde önemli 2 maç var. Başakşehir ve Trabzonspor maçları. Bunları da kayıpsız geçersek ligin farklı geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Sarı kart gördüğü pozisyonu izlemediğini belirten Gökhan Gönül, “Ben anlamadım. İzlemedim de sonra. Orada sarı kartlık bir hamle yaptığımı düşünmüyorum. Belki de o görüntüyü görenler, 'Evet sarı karttı, hala niye böyle konuşuyor' diyebilirler. Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, 'Ağabey 4’üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle’ der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış' olabilir. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim. Kendimden de çok emin değildim pozisyonda. Tam yere düşerken oluyor. Sonrasında ben oyuna başlayacakken hoca izin vermedi başlamama, durdurdu. Zaten VAR’da kontrol edildi ki oyuna başlamam söylendi” ifadelerini kullandı.
“SAHADA EN ÖNEMLİ PARÇALARDAN BİRİSİ ÖZGÜVEN”
2 haftadır her şeyin güzel gittiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Bence futbolun en önemli parçalarından biri futbolcunun sahada hissettiği özgüven. Bu da sahada farklı oyuncuların oynaması. Teknik, taktik olayı değil. Maç kazandıkça gelişen bir olay. Sahada bazen özgüven kaybı yaşadığınız zaman atmak istediğiniz pasları, rakip oyuncu geçmek isterken karar değiştirip tekrar geri oynuyorsunuz gibi şeyler. Özgüven olduğu zaman bir tık öne oynamaya çalışıyor. Kendi sınırlarını 1 tık daha zorlamaya çalışıyorsunuz. Bu da devamında başarıyı getiriyor. 2 haftadır güzel gidiyor her şey. İnşallah böyle devam eder” şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, mücadelenin sonunda Kenan Özer ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili, “Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, ‘Ağabey 4’üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle’ der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim” dedi.
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Altay Bayındır'ın Papiss Cisse'nin penaltısını kurtardıktan sonra iki ayağının da çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrar kararının verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.
Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.