GÖkhan Gönül, derbide yok

Milli arada Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye Gökhan Gönül’den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun kasığında yırtık tespit edilirken Gökhan sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak. Beşiktaş derbisinde oynamayacak olan 35 yaşındaki oyuncunun yerine Nazım Sangare oynayacak.
KANARYA'DA 3 EKSİK
Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
VALENCIA PANİĞİ
Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador’un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı. Başarılı oyuncunun koronavirüs olup olmadığı ise açıklanmadı.
THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.
Anadolu Efes'in Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından koç Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırladı. Müsabaka Türkiye'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.