GÖkhan Gönül, derbide yok

AKŞAM

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Milli arada Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye Gökhan Gönül’den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun kasığında yırtık tespit edilirken Gökhan sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak. Beşiktaş derbisinde oynamayacak olan 35 yaşındaki oyuncunun yerine Nazım Sangare oynayacak.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



VALENCIA PANİĞİ

Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador’un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı. Başarılı oyuncunun koronavirüs olup olmadığı ise açıklanmadı.

