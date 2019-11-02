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Gökhan Gönül: Bu maçı kazanmak zorundaydık

Gökhan Gönül: Bu maçı kazanmak zorundaydık

TFF Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı. Karşılaşma sonrası Gökhan Gönül yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül’ün açıklamaları şu şekilde;

Her maç rakip kim olursa olsun sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi bazen kötü zamanlar oluyor ama takım için her zaman sahada mücadele eden biriyim. Geçen hafta kazandığımız maçtan sonra bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundaydık. İyi oyun kötü oyun bugün önemli değil, önemli olan kazanmaktı. Golden sonra daha çok Antalyaspor oynadı. Futbol ceza kesmek için çok beklemez ama Serdar'ın pozisyonunda ceza kesmekten çok ders almamızı sağladı. O golü yeseki 2-2, değerlendiremediğimiz pozisyonlarla da daha farklı bir sonuçla çıkabilirdik sahadan. Özlenen Beşiktaş, bu soruyu cevaplamak herhalde benim haddime değil. Kimin neyi özlediğine göre değişir. Kimi çok atak yemeden maçı kazanmak ister, kim atak yapmak ister. Ben neyin özlendiğini sizlere bırakıyorum

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