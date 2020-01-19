Gökhan Gönül: Bu haftada havlu atacak değiliz

Birlikte hareket edemediklerini kaydeden Gökhan, "2. yarının ilk haftası, liderle oynuyoruz, bu ligin çok koşan, beraber hareket eden takımına karşı puan farkını azaltmak ve 2. yarıda şampiyon olmak istediğimizi taraftarımıza hissettirmekti amacımız. Bazen sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı şeyi isteyip, aynı hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık." dedi.
Şampiyonluk yarışında havlu attıklarının doğru olmadığını belirten tecrübeli isim, "Beşiktaş takımıyız, bu haftada havlu atacak değiliz. Son haftaya kadar her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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