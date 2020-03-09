  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 09:58
  • |
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 10:00

Gökhan Gönül, Beşiktaş için Katar'dan gelen teklifi reddetti

Gökhan Gönül, Beşiktaş için Katar'dan gelen teklifi reddetti

Paylaş

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'e Katar'dan yıllık 2 milyon Euro teklif alan Gökhan Gönül, Arap ekibine olumsuz cevap verdi. Tecrübeli sağ bek, Siyah-Beyazlılarla sözleşme uzatmak istiyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor. 21 lig mücadelesinde 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Gökhan’ın, kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Kara Kartal’dan bu sezon 1.6 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki sağ bekle yeni kontrat konusundaki görüşmeleri lig bitiminde yapma kararı alan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptı.

Kara Kartal, yeni kontrat için sezon sonunu işaret etse de deneyimli oyuncuya Katar’dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Bir Katar temsilcisinin, Gökhan’a menajeri aracılığıyla yıllık 2 milyon Euro’luk öneride bulunduğu kaydedildi. Ancak başarılı oyuncunun, Beşiktaş’ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal’da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

FORMASINA KAVUŞUYOR

Adale sakatlığı sebebiyle Siyah- Beyazlılar’ın geçen hafta Ankaragücü’yle oynadığı lig karşılaşmasında forma giyemeyen Gökhan Gönül, bu hafta formasına geri dönüyor... Tedavisinin ardından çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun, pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’la oynanacak derbide sağ bekteki görev bölgesinde olacağı belirtildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahaya iniyor

title

Erman Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltıda hakem kendisine inanmıyor

title

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson müjdesi! 1 yıl daha kalıyor...

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!
Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Ersun Yanal'dan olay sözler!
Ersun Yanal'dan olay sözler!

Ersun Yanal'dan olay sözler!

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...
Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Toroğlu: Sivasspor'un kazandığı penaltı...

Beşiktaş için müthiş teklifi reddetti
Beşiktaş için müthiş teklifi reddetti

Beşiktaş için müthiş teklifi reddetti

Fenerbahçe'ye bir darbe de UEFA'dan! Son 3 hafta
Fenerbahçe'ye bir darbe de UEFA'dan! Son 3 hafta

Fenerbahçe'ye bir darbe de UEFA'dan! Son 3 hafta
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.