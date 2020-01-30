  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:12

Göçek kızağa

Göçek kızağa

Paylaş

GÖZTEPE-Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Bahattin Şimşek’e bu hafta görev verilmedi.

AKŞAM

Hatırlanacağı üzere Siyah-Beyazlı kulüp, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye “tekrar” için başvuru yapmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

19.03'te 10 numara buluşma

title

Bruno Fernandes, Manchester United'a transfer oldu

title

Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...
Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

Hem zirve hem krallık yarışı
Hem zirve hem krallık yarışı

Hem zirve hem krallık yarışı

Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık
5. kez Ali Palabıyık

5. kez Ali Palabıyık

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma
19.03'te 10 numara buluşma

19.03'te 10 numara buluşma

Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde
Şubatta evinde

Şubatta evinde

ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua
NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua

NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı
Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı

Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.