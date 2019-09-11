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  3. Gizlice Fransa'ya getirilen Michael Schumacher, kök hücre nakli operasyonu geçirdi

Gizlice Fransa'ya getirilen Michael Schumacher, kök hücre nakli operasyonu geçirdi

Gizlice Fransa'ya getirilen Michael Schumacher, kök hücre nakli operasyonu geçirdi

Kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası 6 yıldır bitkisel hayatta olan efsane Formula 1 pilotu Schumacher’in Paris’te kök hücre nakli olduğu öğrenildi.

AKŞAM

6yıl önce Fransa Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, son olarak İsviçre’de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi görüyordu. Alman pilotun bir operasyon için gizlice Fransa’ya getirildiği ortaya çıktı. Le Parisien Gazetesi’nin haberine göre efsane isim başkent Paris’teki Pompidou Hastanesi’ne gizli tutulan bir ameliyat geçirdi.

AİLE AÇIKLAMA YAPMADI

Ocak ayında 50 yaşına girecek olan efsaneye kök hücre nakli yapıldığı ifade edildi. Schumi’nin sağlık durumu hakkında ailenin basın sözcüsü Sabine Kehm, yorum yapmaktan kaçındı. Schumacher’in sağlık durumunda ufak tefek iyileşmelerin olduğu kaydediliyor. Ailenin katı mahremiyet kuralından ötürü, Alman pilotun sağlık durumu hakkında net bilgiler alınamadı. 

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