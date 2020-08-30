Giuliano'nun dönüşü

Fenerbahçe'nin iki yıl önce Al Nasr takımına sattığı Giuliano ile yeniden anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Gazeteci Manu Lonjon’un iddiasına göre; Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyla anlaşma sağladı. Fenerbahçe’nin 2017 yılında Zenit’ten transfer ettiği Giuliano, Sarı-Lacivertliler’de 1 sezon forma giydi. 2018 yılında 10.5 milyon euro karşılığında Al Nasr’a giden Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe’de Süper Lig’de 31 maça çıktı ve 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
GEÇİCİ LİSANSLA ÇIKACAK
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübünü şikayet etmişti. Giuliano, menajeri William D’avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı. Bu durumda Giuliano, Fenerbahçe’ye imza atacak ve Sarı-Lacivertli takımla maçlara çıkacak. FIFA, karar verene kadar Brezilyalı futbolcuya geçici lisans verilmesi bekleniyor. Dava bitene kadar durum değişmeyecek.
2-3 TRANSFER DAHA YOLDA
Yıldız futbolcunun Al Nasr’la mukavelesi 2021’de tamamlanacak. FIFA, genellikle alacak davalarında futbolcudan yana karar kullanıyor. Fenerbahçe Yönetimi de buna güveniyor. Süper Lig’de oynadığı Ağustos 2017-Ağustos 2018 arasında Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan isim Giuliano’ydu. Sambacıdan tekrar aynı performans bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekipte ise transfer durmayacak. Alınan bilgilere göre; en az 2-3 isim daha kadroya katılacak. Böylece seneye adeta yepyeni bir kadro oluşacak.
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