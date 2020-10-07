Giuliano ve Deniz Türüç, Başakşehir'de ilk antrenmanlarına çıktı

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.