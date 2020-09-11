Giuliano Fenerbahçe'ye dönmeye hazır

Yeni transferler için gerekli evrakları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler Nikola Kalinic ve Eran Zahavi transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'dan bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler.
ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR
Giuliano bonservisini eline alır almaz Feerbahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Giuliano'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe bir pivot santrfor daha alacak.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.
Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.
Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.
Brezilyalı futbolcu Giuliano, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Başarılı futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertlilerden somut bir hamle bekleniyor.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd'a, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor talip oldu.