  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 18:12
  • |
  • 21 Ocak 2020 Salı 18:12

Giuliano eski takımı Gremio'ya geri dönüyor

Giuliano eski takımı Gremio'ya geri dönüyor

Paylaş

Brezilya Ligi takımlarından Gremio, şu anda Arabistan'da top koşturan Giuliano için girişimlere başladı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, eski futbolcusu Giuliano'nun geri dönüşü için çalışmalara başladı.

Brezilya basınının haberine göre; 10 numara pozisyonu için futbolcu arayan Gremio, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano için teklifte bulundu. Giuliano'nun da bu transfere oldukça olumlu yaklaştığı bildirildi.

Teknik direktör Renato Gaucho'nun transfer için yönetime verdiği listede yer alan Giuliano için geri dönüş bekleyen Gremio, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını başka oyunculara kıracak.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe için de top koşturan Giuliano'nun Al Nassr ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Al Nassr ile 17 maça çıkan Giuliano, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz

title

Kırklarelispor kupada 4 büyükleri istiyor

title

Bursaspor'dan hakem hatalarına büyük tepki

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,
TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,

TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,

TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı
Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı

Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz
Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz

Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap
Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.

Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.

PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti
PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti

PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti

PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor'a ceza.

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul
Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.