Giuliano Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezona çok kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, transferin son gününde önemli bir transferi bitirdi.

Boz baykuşlar, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Giuliano'yu kadrosuna kattı.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak Al Nassr forması giymiş ve sözleşmesini geçtiğimiz hafta feshetmişti.

Giuliano, Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynadı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı.