Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı

Brezilyalı 10 numara Giuliano, hakkında konuşmak istemediğini belirttiği sebeplerden dolayı Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Başarıl futbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe'yle anılıyor.

Giuliano sosyal medya hesabından Suudi Arabistan ekibine şu sözlerle veda etti:



“KONUŞMAK İSTEMEDİĞİM SEBEPLERDEN DOLAYI…”

“Duygu yüklü 2 yıl için Al Nassr taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Ligi ve süper kupayı kazandık ve bu inanılmazdı! Hakkında konuşmak istemediğim sebeplerden dolayı Al Nassr’dan ayrılıyorum.

Al Nassr kariyerimin bir parçası ve ben bu kulüp tarihinin bir parçası olmaktan dolayı minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum ve onlara en iyi dileklerimi sunuyorum.”