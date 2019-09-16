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  3. Giresunspor'da Erkan Sözeri istifa etti

Giresunspor'da Erkan Sözeri istifa etti

Giresunspor'da Erkan Sözeri istifa etti

Teknik direktör Erkan Sözeri, "Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen İstanbulspor karşılaşması sonrası istifa konusunda kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile görüştüğünü söyledi.

Başkan Eren'e takıma vereceği bir şey kalmadığına inandığını söylediğini ve yönetim kurulu toplantısı yapmaları isteğini ilettiğini belirten Sözeri, yönetimin kararını beklediğini aktardı.

Sözeri, yönetimin kararı olumsuz olsa dahi kendilerini ikna edeceğini kaydederek, "Bu takımla dokumuz, enerjimiz tutmadı. O yüzden Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum. Onun için de yarın Giresun'a gelip istifamı vereceğim." diye konuştu.

Giresunspor, ligde geride kalan 4 maçta bir beraberlik alırken, sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.

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