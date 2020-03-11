Giresunspor - Keçiörengücü CANLI

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Peki Giresunspor - Keçiörengücü maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de Play-off'a kalma mücadelesi veren Giresunspor, Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Oğuz Terzi yapıyor. Giresunspor - Keçiörengücü maçını Bein Sports Max 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı aksam.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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Takımların maç kadroları şöyle:

GİRESUNSPOR: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Murat Akça, Uğur Akdemir, Mehmet Güven, Guy-Michel Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan, Yonathan del Valle

Yedekler: Adriano, Berkan Yıldırım, Mehmet Taş, Marko Milinkovic, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Alpay Koçaklı, Himmet Ertürk, Veysel Ünal

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, İshak Çakmak, Diabang Dialiba, Jeremy Bokila, Theo Mendy

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Idrissa Diarra, Soner Gönül, Devrim Taşkaya, Famoussa Kone, Cem Ekinci