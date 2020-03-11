Giresunspor - Keçiörengücü CANLI

TFF 1. Lig'de Play-off'a kalma mücadelesi veren Giresunspor, Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Oğuz Terzi yapıyor. Giresunspor - Keçiörengücü maçını Bein Sports Max 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı aksam.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların maç kadroları şöyle:
GİRESUNSPOR: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Murat Akça, Uğur Akdemir, Mehmet Güven, Guy-Michel Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan, Yonathan del Valle
Yedekler: Adriano, Berkan Yıldırım, Mehmet Taş, Marko Milinkovic, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Alpay Koçaklı, Himmet Ertürk, Veysel Ünal
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, İshak Çakmak, Diabang Dialiba, Jeremy Bokila, Theo Mendy
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Idrissa Diarra, Soner Gönül, Devrim Taşkaya, Famoussa Kone, Cem Ekinci
Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük” dedi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.
Hannover 96, Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.
Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.