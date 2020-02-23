Girdi, attı, 3 puanı kaptı! Podolski Antalyaspor'u galibiyete uçurdu

Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Lukas Podolski'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti devam etti.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İlk yarı Fredy ve Umut Bulut'un karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda ise oyuna 87. dakikada dahil olan Lukas Podolski 89'da attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa'yı mağlup eden Akdeniz ekibi, bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Malatyaspor ise 2020'deki galibiyet hasretini devam ettirdi ve 24 puanla 11. sırada konumlandı. Sarı siyahlıların Trabzonspor ile ertelenen mücadelesi sebebiyle maç eksiği bulunuyor.