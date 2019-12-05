Giovanni Sio'dan Fenerbahçe mesajı: Bizim için zorlu bir maç olacak

Gençlerbirliği'nin Fildişi Sahilli golcüsü Giovanni Sio, Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sio, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesinin ardından 4 maçta 8 puan puan toplayarak çıkışa geçmeleriyle ilgili Sio, "Tabii ki hoca değişikliğinin çok büyük bir faktörü oldu. Hocanın yoğun bir çalışmayla beraber belli şeyleri düzene koyma şansı oldu. Galibiyetler de geldi. Biz de bu güveni daha fazla hissetmeye başladık. Ligde yükselmeye başladığımızda daha iyi yerlere gidebileceğimizi hissetmeye başladık. Sanırım bunun etkisi var." ifadelerini kullandı.

Sio, Fenerbahçe maçına ilişkin ise "Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için zorlu bir maç olacak. Her şeyden önce bizim için önemli olan yenilmemek." değerlendirmesini yaptı.

Dört maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarına işaret eden Sio, şöyle devam etti:

"Tabii ki çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Böyle güçlü bir kulübe karşı biz de kendimizi sınamış olacağız. Onların da puan kayıpları oldu. Biz de ligin başında puan kaybediyorduk, şimdi kazanmaya başladık. En azından yenilmiyoruz. Bu anlamda bizim için çok önemli bir sınav olacak. Gençlerbirliği'nin orada neler yapabileceğini göstermeye çalışacağız."

- "Özel bir çalışma yapıyorum"

Ligde uzaktan attığı gollerle dikkati çeken Sio, "Antrenmanda bununla ilgili özel bir çalışma yapmıyorum. Zaten hep şut çeken bir oyuncuydum. Burada da ligde önümde boşluk gördüğüm zaman şut deniyorum. Denemeye devam edeceğim." diye konuştu.

Hamzaoğlu'nun kendisine hücumda özgürlük tanıdığını söyleyen Sio, şunları kaydetti:

"Kanatta da oynadığım oluyor, bazen ortaya da geçiyorum. Hocam bana hücumda özgürlük veriyor. Maçın gidişatına, kendi incelemelerime göre daha faydalı olabileceğim noktayı bulup orada oynamaya çalışıyorum. Hücumda kanatta veya ortada, hocanın görev verdiği her yerde elimden geleni yapıyorum."

Gençlerbirliği'nin Fransız ekibi Montpellier'den transfer ettiği Sio, bu sezon 12 maçta forma giyerken, 5 gol attı.

(AA)