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  • 29 Ekim 2020 Perşembe 15:20
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Giovanni Guidetti: Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık

Giovanni Guidetti: Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık

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VakıfBank Spor Kulübü'nde üç dünya şampiyonluğuyla 'ikinci kez' rekor kırmanın mutluluğu yaşanıyor. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. İkinci kez rekor kırdık ve üçüncüsü için de çoktan çalışmaya başladık" dedi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarıyla adından söz ettiren VakıfBank Spor Kulübü, üç dünya şampiyonluğuyla yeni bir rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyor. Konuyla ilgili Başantrenör Giovanni Guidetti, Genel Menajer Neslihan Demir ve Kaptan Melis Gürkaynak açıklamalarda bulundu.

GUİDETTİ: "ÜÇÜNCÜ REKOR İÇİN ŞİMDİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Voleybol branşını Guinness Dünya Rekorları’nda görmek kolay değil. Takım olarak çok mutluyuz. VakıfBank olarak voleybola çok yatırım yapıyoruz ve voleybol adına inanılmaz işler başarıyoruz. Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. Bu projenin ve bu sürecin bir parçası olduğum için gururluyum. Oyuncularıma da dediğim gibi; bu proje başarılarımızın en önemli parçasıdır. İkinci kez Guinness Dünya Rekorları’ndayız ve üçüncüsü için de çoktan çalışmaya başladık" dedi.

NESLİHAN DEMİR: "HER BAŞARIYI HAK EDEREK KAZANDIK"

VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, "Türk kadını için gurur verici bir başarıya daha imza attık. İlk olarak üst üste 73 maç kazanarak rekor kırmıştık. Böyle rekorlar bizleri daha iyilerini başarabilmemiz adına motive ediyor. Bugüne kadar kazandığımız her başarıyı hak ederek kazandık. Üç kez kazandığımız dünya şampiyonluğu da böyle bir rekoru hak ediyordu. Yine hak ettiğimiz yerdeyiz. Altyapımızdan A Takımımıza kadar uzanan güçlü bir bağımız var. Bunun da bizi yenilmez kıldığına inanıyorum. Çünkü biz VakıfBank ailesiyiz. Böyle büyük bir aile olduğunuzda da başarı kaçınılmaz oluyor. Biz kulübümüzdeki tüm kızlarımızla Türk kadınını temsil ediyoruz. VakıfBank ailesinin bir parçası olmak bir kadın olarak benim için gurur verici. Bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Bir kupa veriliyorsa, VakıfBank hepsine taliptir" diye konuştu.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "İkinci kez Guinness Dünya Rekorları’na girdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, böyle rekorları da kırmak bizim için gurur verici oluyor. Hem altyapımızdaki hem de ülkemizdeki küçük kız voleybolcuları için de önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Hem Türk kadınının gücünü dünyaya gösteriyoruz hem de bizden sonraki jenerasyonlara örnek oluyoruz. İlk dünya şampiyonluğumuzu unutamıyorum. Zürich’te ilk kez dünya şampiyonu olmuştuk. Üst üste kazandığımız kupaların ardından dünya şampiyonu olmuştuk" açıklamasını yaptı.

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