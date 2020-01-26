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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 15:39
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 15:39

Giovanni Guidetti destek için Elazığ'a gidecek

Giovanni Guidetti destek için Elazığ'a gidecek

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar." ifadelerini kullandı.

İtalyan başantrenör, Fenerbahçe Opet'te forma giyen eşi Bahar Toksoy Guidetti ile geçen yıl "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Elazığ'da öğrencilerle bir araya gelmişti.

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