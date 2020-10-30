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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 00:12
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Giorgos Donis'e göre maçın kırılma anı Yatabare'nin direkten dönen topu

Giorgos Donis'e göre maçın kırılma anı Yatabare'nin direkten dönen topu

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Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Donis, önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Grupta iki galibiyetle 6 puana ulaştıklarını aktaran Donis, "Bu bizim için çok önemliydi, ama önümüzde 4 maç daha var. 4 maç 12 puan demek. Bu sebeple şu an bir şey demek için çok erken. Her maç savaşmamız gerek." dedi.

Grubun favori takımının Villarreal olduğunu dile getiren Donis, "Ama şu an avantajlı bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ama yine savaşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rakipleri hakkında taktiksel anlamda konuşmasının yanlış olacağını vurgulayan Donis, şunları kaydetti:

"Bence çok dengeli bir oyundu. İlk yarıda iki takımda çok büyük fırsatlar ve şanslar yakalayamadı. Durağan ama sert bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı ise daha hareketli oldu. Biz oyunun kontrolünü biraz ele geçirdik, daha açık oynadık. Sivas geçiş sırasında gol attı bu bizi zor bir duruma soktu. Taktiksel olarak 4-3-2-1 olarak oynadık. Nihayetinde ilk golü ikinci yarının ilk zamanlarında erken bulduk. Tabii ki bunda Sivasspor'un kırmızı kart görmüş olmasının etkisi de var, bu da bize bir avantaj sağladı. Rakibimizin bir şutu direkten döndü. Oradaki o şans ellerinden kaçtıktan sonra biz bir gol daha yakaladık. Bugün karakterimizi ve performansımızı sahaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir maçtı ve buradan 3 puanla ayrılıyoruz."

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