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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 11:38
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 11:38

Gilles Villeneuve ölümünün 38. yılında anıldı

Gilles Villeneuve ölümünün 38. yılında anıldı

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Formula 1 takımlarından Ferrari, eski sürücülerinden Gilles Villeneuve'ü ölümünün 38. yıl dönümünde andı.

Ferrari'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanadalı Villeneuve'ün Formula 1 aracıyla fotoğrafına yer verilirken "Zolder'deki trajik kazanın üzerinden 38 yıl geçti. Efsane pilot Gilles Villeneuve'ü unutmadık." ifadesi kullanıldı.

Formula 1'de 68 kez yarışan Ferrari pilotu Villeneuve, 8 Mayıs 1982'de Belçika'nın Zolder pistinde "pole" pozisyonu almaya çalışırken yaptığı kazada 32 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kariyerinde 1979'daki dünya ikinciliğinin yanı sıra 2 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur zamanı, 13 podyum, 6 yarış galibiyeti elde eden Kanadalı Villeneuve, döneminin en sevilen pilotları arasında yer alıyordu.

Ölümünün ardından Kanada'daki piste adı verilen Gilles Villeneuve'ün oğlu Jacques, 1997'de düzenlenen Formula 1'de dünya şampiyonu olmuştu.

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