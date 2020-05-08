Gilles Villeneuve ölümünün 38. yılında anıldı

Ferrari'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanadalı Villeneuve'ün Formula 1 aracıyla fotoğrafına yer verilirken "Zolder'deki trajik kazanın üzerinden 38 yıl geçti. Efsane pilot Gilles Villeneuve'ü unutmadık." ifadesi kullanıldı.
Formula 1'de 68 kez yarışan Ferrari pilotu Villeneuve, 8 Mayıs 1982'de Belçika'nın Zolder pistinde "pole" pozisyonu almaya çalışırken yaptığı kazada 32 yaşında yaşamını yitirmişti.
Kariyerinde 1979'daki dünya ikinciliğinin yanı sıra 2 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur zamanı, 13 podyum, 6 yarış galibiyeti elde eden Kanadalı Villeneuve, döneminin en sevilen pilotları arasında yer alıyordu.
Ölümünün ardından Kanada'daki piste adı verilen Gilles Villeneuve'ün oğlu Jacques, 1997'de düzenlenen Formula 1'de dünya şampiyonu olmuştu.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.