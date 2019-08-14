Gilbert Arenas'tan Vince Carter'a eleştiri

Gilbert Arenas, Vince Carter'ın benchte bir koç olarak ya da bir ön ofis görevinde bulunması gerektiğini düşünüyor.

Eski NBA yıldızı Arenas, veteran oyuncu Carter'ın Hawks'ta oynamak yerine benchte koç olması ya da ön ofiste çalışması gerektiğine inanıyor.

Arenas, Carter'ın neden bir takımda oynamak yerine koçluk veya ön büro rolü üstlenmesi gerektiği konusundaki argümanlarını ortaya koydu. Arenas'a göre Carter, kendisini ispatlamak isteyen genç bir oyuncunun alması gereken kadro boşluğunu dolduruyor:

"Şimdi dürüst olalım. Mesela Vince var, bir de genç bir çocuk var. Vince'i seçersiniz. 20 yıl ligde oynamış. Onun yüzde 5'i, senin yüzde 100'ünden daha iyi olur çünkü o yüzde 5, akıllı basketbol olacak. Bu yüzden koç da o tecrübeyi görene kadar, genç yeteneği gözardı edecek. Benchteki son adam ya da takımdan kesilen biri olduğunuzda, Vince gibi birine bakıp 'Allah aşkına abi ya' dersiniz."

"BEN YERİM İÇİN SAVAŞMIŞTIM"

Gilbert, daha sonra Carter hakkındaki görüşlerinin kendi deneyimlerinden çıktığını iddia etti. Arenas 2001'de 31. sıradan seçilmişti ve maç süresi almak, fark edilmek ve izlenim bırakmak için çoğu oyuncudan daha çok çalışmak zorunda kalmıştı.

"Vince ya benchte bir koç olarak, ya da ön ofiste bilgi sağlayarak devam etmeli. Bir kadro boşluğunu dolduruyor. BIG3 liginde 27 yaşında olup, NBA'de olması gereken adamlar var. Neden NBA'de değiller? Oynaması hoşuma gitmiyor diye söylüyor değilim, sadece en başından beri yerim için savaşmak durumunda olmam durumu var. Uzaktan bakıp 'Senden iyiyim' diye düşünen bir adam görebilirsiniz. Ama koç beni maça sokmayacaksa, senin oynama sebebin yok. Hiçbir şey için oynamıyor. Ama ona göre, en çok sezon oynayan oyuncu olmak için oynuyor."

(Sporx)