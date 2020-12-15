Giannis Antetokounmpo'dan NBA tarihine geçen sözleşme

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın formasını giyen Giannis Antetokounmpo, 228.2 milyon dolarlık rekor rakam ile NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye de imza atmış oldu.
Antetokounmpo ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Burası benim evim, benim şehrim. Önümüzdeki beş yıl daha Milwaukee Bucks'ın bir parçası olacağım için mutluyum. Şov devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Antetokounmpo geçtiğimiz sezon çıktığı 63 maçta 29.5 sayı,13.6 ribaund ve 5.6 asist ortamalarıyla oynamıştı. Yıldız isim, Milwakuee Bucks tarafından 2013 yılında 15. sırada draft edilmişti.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
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Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.