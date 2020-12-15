Giannis Antetokounmpo'dan NBA tarihine geçen sözleşme

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 228.2 milyon dolarlık rekor bir sözleşme yaptı.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın formasını giyen Giannis Antetokounmpo, 228.2 milyon dolarlık rekor rakam ile NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye de imza atmış oldu.

Antetokounmpo ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Burası benim evim, benim şehrim. Önümüzdeki beş yıl daha Milwaukee Bucks'ın bir parçası olacağım için mutluyum. Şov devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Antetokounmpo geçtiğimiz sezon çıktığı 63 maçta 29.5 sayı,13.6 ribaund ve 5.6 asist ortamalarıyla oynamıştı. Yıldız isim, Milwakuee Bucks tarafından 2013 yılında 15. sırada draft edilmişti.

