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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 16:29
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 16:29

Gianluca Vialli kanseri yendi

Gianluca Vialli kanseri yendi

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Eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, kanser tedavisinin geçtiğimiz yıl aralık ayında tamamlandığını ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

İtalya'nın La Repubblica gazetesine açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki futbol adamı, tedavi süreciyle ilgili, "Bu, benim için bir savaş değil ama yolculuktu. Aralık ayında 17 aylık kemoterapi sürecini tamamladım. Fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönem geçirdim. Şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

Vialli, yaptırdığı son kontrollerde hastalık bulgusuna rastlanılmadığını vurgulayarak, "Bunun için mutluyum. Aynaya baktığımda saçlarımın tekrar çıktığını ve kaşlarımı kalemle çizmek zorunda kalmadığımı görmek, sağlıklı olduğum anlamına geliyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkesi İtalya'da birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili görüşlerini aktaran Gianluca Vialli, "Hastaneye kaldırılan ve ailelerine bulaşmaması için tek başına ölmek zorunda kalan insanları düşünüyorum. Cenaze törenleri bile yapılamıyor. Bu, çok korkunç. Bu kriz ülkede çok büyük izler bırakacak. Ancak tekrar futbol oynanmaya başlandığında her şey mükemmel olacak. Duygularımız ve hatıralarımız eski yaşantımıza geri dönmemize yardımcı olacak." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbol takımlarında gerçekleşen maaş indirimlerine de değinen Vialli, fedakarlıkta bulunması gerekenlerin sadece oyuncular olmaması gerektiğini aktardı.

Gianluca Vialli, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın Sampdoria ile Juventus, İngiltere'nin de Chelsea takımlarıyla ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk elde etti. Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük deneyimi yaşayan Vialli, 2018'de kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

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