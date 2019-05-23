Gianluca Di Marzio, Napoli ve Lazio'nun Eljif Elmas'ı istediğini öne sürdü

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Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Eljif Elmas’la ilgili İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Di Marzio, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki başarılı orta saha futbolcusu için Napoli’nin resmen devrede olduğunu öne sürdü. Söz konusu haberde Eljif Elmas’ın, yine Napoli’de forma giyen Fabian Ruiz potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.

Öte yandan Napoli’nin haricinde Lazio’nun da başarılı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

LİGDE 3 GOLÜ VAR

Eljif Elmas, Fenerbahçe formasıyla ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 3 gol kaydetti.

Başarılı futbolcu, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında ise Makedonya Milli Takımı’yla çıktığı 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.