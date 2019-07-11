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  3. Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sami Khedira'yı istediğini öne sürdü

Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sami Khedira'yı istediğini öne sürdü

Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sami Khedira'yı istediğini öne sürdü

Verdiği transfer haberleriyle ün salan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin Sami Khedira transferi için girişimlere başladığını iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'de transferin şampiyonu olan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.

Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Alman futbolcu, 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada 5 yıl forma giydikten sonra da Juventus'a gelmişti.

Geride kalan sezon 6 milyon Euro maaşı olduğu belirtilen Alman yıldızın peşinde MLS takımlarının da olduğu ifade edildi.

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