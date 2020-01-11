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aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:57
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:57

Gheorghe Hagi, Fatih Terim ile hasret giderdi

Gheorghe Hagi, Fatih Terim ile hasret giderdi

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Antalya'daki kamp hazırlıklarına Adana Demirspor maçı ile devam eden Galatasaray’a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Galatasaray’ın eski futbolcularından Gheorghe Hagi, Adana Demirspor maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret etti.

Takımı Viitorul'un başında Antalya'da kamp için bulunan Rumen teknik adam, bu vesile ile Galatasaray'a ziyarette bulundu ve Fatih Terim ile bir araya gelerek hasret giderdiler.

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