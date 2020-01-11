Gheorghe Hagi, Fatih Terim ile hasret giderdi

Galatasaray’ın eski futbolcularından Gheorghe Hagi, Adana Demirspor maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret etti.
Takımı Viitorul'un başında Antalya'da kamp için bulunan Rumen teknik adam, bu vesile ile Galatasaray'a ziyarette bulundu ve Fatih Terim ile bir araya gelerek hasret giderdiler.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden harcama limiti açıklaması yaptı
Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.
Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.