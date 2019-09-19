Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Getafe Trabzonspor maçı canlı yayını saat kaçta?

“Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” sorusu araştırılıyor. Avrupa’daki temsilcilerimizden Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor bu maçla birlikte İspanyol rakipleri karşısında aldığı kötü sonuçlara da son vermek istiyor. Peki, Getafe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor’un Getafe maçı öncesi son bilgiler ve Trabzonspor’un muhtemel kadrosu

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maç BeİN Sports1 ekranlarında olacak.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

6 FUTBOLCUMUZ SAKAT

Temsilcimiz Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

BU SEZON AVRUPA’DA 5. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi.

Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

3. kez gruplarda

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇINDA YÜKSEK RİSK ALARMI

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildi.

Madrid Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Getafe-Trabzonspor maçının güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildiği bildirildi.

Valilik, maç günü bilet satışının yapılmayacağını ve stadyum içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez eşleştiği bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi.

Getafe ile ilk kez eşleşen Karadeniz ekibi, Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal, Athletic Bilbao ve Osasuna karşısında tura veda eden taraf oldu.

Athletic Bilbao ile olan bir eşleşme, İspanya'da 0-0 biten ilk maçtan sonra bordo-mavililer 2010-2011 sezonuna ilişkin şike soruşturması sürecinde Şampiyonlar Ligi'ne alındığı için tamamlanamadı.

İspanya takımlarıyla 14. maç

Trabzonspor, Avrupa kupalarında İspanya takımları karşısındaki 14. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek yapılan 13 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

Galibiyetler Barcelona ve Athletic Bilbao'ya

Trabzonspor, iki galibiyetini Barcelona ve Athletic Bilbao karşısında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında Barcelona'yı 1-0, Athletic Bilbao'yu ise 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, İspanya deplasmanında hiç galip gelmedi.

8 sezon sonra karşılaşacak

Trabzonspor, 8 sezon sonra bir İspanya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, en son 2011-2012 sezonunda Athletic Bilbao ile İspanya'da karşılaşmış ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılmıştı.