Getafe, pandemiyle mücadele için bir maçlığına isim değişikliğine gitti: 'Fe' oldu

İspanya La Liga'da mücadele eden Getafe CF, Barcelona ile oynayacakları maça özel kulübün adını Fe CF olarak değiştirdiklerini duyurdu.
Sporx'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, "İnanç" anlamına gelen "Fe"yi tutarak, "Geta"yı pandemi ile mücadele eden dünyanın yanına gönderdiklerini açıkladı.
Kulübün yöneticisi Lucas Paulino, bu kararlarını, "Getafe her şeyini kalbinden yapan bir kulüp ve temsil ettiği değerleri de göstermek istiyor. Bir kelime oyunu yaptık ve bu konuda çok heyecanlıyız. Bu fikir çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.
Kulübün genel menajeri Clemente Villaverde, “kaybedemeyecekleri tek şeyin inanç” olduğunu hatırlayarak bu maç için isim değişikliğini duyurdu.
Getafe, Fe CF adıyla 17 Ekim'de Barcelona karşısında çıkacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park'ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarından gelen bir soru üzerine forvet transferini Ocak ayında yapacaklarını açıkladı.
BB Erzurumspor, Hatayspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Temmuz ayında vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesini
‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.