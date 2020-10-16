Getafe, pandemiyle mücadele için bir maçlığına isim değişikliğine gitti: 'Fe' oldu

İspanya La liga ekiplerinden Getafe, koronavirüs pandemisiyle mücadele için ismindeki "Geta"yı atarak İspanyolca'da "inanç" anlamına gelen "Fe"yi oynanacak olan Barcelona maçında defaya mahsus kulübün yeni ismi yaptı

İspanya La Liga'da mücadele eden Getafe CF, Barcelona ile oynayacakları maça özel kulübün adını Fe CF olarak değiştirdiklerini duyurdu.

Sporx'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, "İnanç" anlamına gelen "Fe"yi tutarak, "Geta"yı pandemi ile mücadele eden dünyanın yanına gönderdiklerini açıkladı.

Kulübün yöneticisi Lucas Paulino, bu kararlarını, "Getafe her şeyini kalbinden yapan bir kulüp ve temsil ettiği değerleri de göstermek istiyor. Bir kelime oyunu yaptık ve bu konuda çok heyecanlıyız. Bu fikir çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Kulübün genel menajeri Clemente Villaverde, “kaybedemeyecekleri tek şeyin inanç” olduğunu hatırlayarak bu maç için isim değişikliğini duyurdu.

Getafe, Fe CF adıyla 17 Ekim'de Barcelona karşısında çıkacak.